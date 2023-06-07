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Перші зірки Всесвіту: нове дослідження вказує на їхню унікальну смерть

7 червня, 2023 середа
14:57
Наука

Знайдена в гало нашої галактики Чумацький Шлях зірка хімічний склад якої свідчить про унікальну смерть перших зоряних тіл у Всесвіті

Про це інформує Space.

Нове дослідження показує, що хімічний склад дивної зірки, знайденої в гало нашої галактики Чумацький Шлях, є першим доказом насильницької смерті перших зірок Всесвіту.

Перші зірки у Всесвіті народилися приблизно через 100-250 мільйонів років після Великого вибуху. Моделювання показує, що деякі з них могли мати маси еквівалентні сотням сонць. Масивні зірки закінчують своє життя гігантськими космічними вибухами, але зірки з масами від 140 до 260 мас Сонця закінчили б своє життя унікальними вибухами наднових парної нестабільності (PISNe).

Наднові розповсюджують по Всесвіту елементи, важчі за водень і гелій, які астрономи називають металами. Ці метали синтезуються в ядрах гігантських зірок і включаються в наступне покоління зоряних тіл. Наднові парної нестабільності (PISNe) повинні залишити унікальний хімічний відбиток у наступному поколінні зірок.

Нове дослідження показує, що знайдена зірка LAMOST J1010+2358 може представляти перше свідчення PISNe від ранніх масивних зірок. Дослідники використовували дані з огляду LAMOST та спостережень телескопом Subaru, щоб визначити, що LAMOST J1010+2358 сформувався в газовій хмарі, де домінували залишки зоряних тіл масою 260 сонячних мас, які загинули під час вибуху PISNe.

"Це дає важливий ключ до обмеження початкової функції маси в ранньому Всесвіті. До цього дослідження не було знайдено жодних доказів наднових від таких масивних зірок у бідних металами зірках", - сказав автор дослідження професор Національної астрономічної обсерваторії Китайської академії наук (NAOC) Чжао Ган.

Також команда дослідників виявила, що зірка LAMOST J1010+2358 має більше заліза, ніж інші бідні металами зірки аналогічного віку в галактичному гало. Це свідчить про те, що зоряні тіла другого покоління, які утворюються в хмарах з газоподібними залишками PISNe, можуть бути багатшими на важкі елементи, ніж раніше вважалося.

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