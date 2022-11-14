Темп наступу асвабадітєлєй: 3 см в день
НедонаукИвець Кива виявився непотрібним на московських болотах,тож вигадав байку про свою важливість
Стремоусов "пив зіниці" України, а дух спустив за московські болота. Більше про падіння " рускАвА мІра", розкаже й покаже Анна-Єва Мельник в програмі "Конєц спєцопєрациї".
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
ЗСУ розвінчали міфи про "нЄпобЄдІмость рАсЄї" та її "вторую армІю мІра". Щопонеділка о 18:00 дивіться "КонЄц спЄцопЄрацИЇ". Це авторська програма Анни-Єви Мельник. В котрій, журналістка розповідає про падіння "рускАвА мІра" та реальне життя на московських болотах.
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