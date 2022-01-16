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Тенісиста-антивакцинатора Джоковича депортували з Австралії

16 січня, 2022 неділя
15:05
Спорт Новак Джокович

Першу ракетку світу серба Новака Джоковича депортували з Австралії через відсутність щеплення від COVID-19

Про це повідомляє Tenisin Merkezi у twitter. 

У неділю, 16 січня, Новак Джокович вилетів з Мельбурна рейсом авіакомпанії Fly до Дубаю (ОАЕ). 

Це сталося після того, як клопотання адвокатів серба, якому раніше повторно анулювали австралійську візу, було відхилено Федеральним судом. 

Джокович заявив, що поважає це рішення, однак дуже розчарований, що не зіграє на Australian Open, який стартує вже 17 січня. 

"Я надзвичайно розчарований рішенням, яке означає, що я не зможу залишитись в Австралії та взяти участь у Australian Open. Але я поважаю це рішення і співпрацюватиму з владою щодо мого від'їзду з Австралії", - сказав Джокович. 

Місце серба в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії зайняв італієць Сальваторе Карузо. 

Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу та, попри вимоги австралійського законодавства, прилетів до країни без щеплення. 
 

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теніс
Вакцинація
Новак Джокович
Australian Open
Коронавірус
COVID-19
Відкритий чемпіонат Австралії
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