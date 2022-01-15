Тенісиста-антивакцинатора Джоковича затримали в Австралії

Про це повідомляє BBC.

Прикордонники затримали Джоковича після того, як 14 січня міністр міграції Алекс Хоук вдруге скасував його візу. Серба доправили до готелю Park Hotel, де він перебуватиме під контролем прикордонників.

Слухання у справі Джоковича пройде в неділю о 09:30 за Мельбурном (00:30 за Києвом).

Першій ракетці світу загрожує депортація та заборона на в'їзд до Австралії на три роки, після того, як уряд оголосив серба "загрозою для здоров'я населення".

Поки що Джокович, як і раніше фігурує у списках учасників Відкритого чемпіонату Австралії в Мельбурні, який розпочнеться 17 січня.

Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу та, попри вимоги австралійського законодавства, прилетів до країни без щеплення.