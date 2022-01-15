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Тенісиста-антивакцинатора Джоковича затримали в Австралії

15 січня, 2022 субота
15:07
Спорт Новак Джокович

Першу ракетку світу серба Новака Джоковича затримала прикордонна служба Австралії після того, як йому вдруге анулювали візу

Про це повідомляє BBC

Прикордонники затримали Джоковича після того, як 14 січня міністр міграції Алекс Хоук вдруге скасував його візу. Серба доправили до готелю Park Hotel, де він перебуватиме під контролем прикордонників.

Слухання у справі Джоковича пройде в неділю о 09:30 за Мельбурном (00:30 за Києвом). 

Першій ракетці світу загрожує депортація та заборона на в'їзд до Австралії на три роки, після того, як уряд оголосив серба "загрозою для здоров'я населення".

Поки що Джокович, як і раніше фігурує у списках учасників Відкритого чемпіонату Австралії в Мельбурні, який розпочнеться 17 січня. 

Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу та, попри вимоги австралійського законодавства, прилетів до країни без щеплення. 

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