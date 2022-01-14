Найкращий тенісист планети Джокович готується до депортації з Австралії, його візу вдруге анулювали

Про це повідомляє Fox News.



У п'ятницю, 14 січня, міністр імміграції Австралії Алекс Хоук заявив, що прийняв рішення анулювати візу Новака Джоковича з міркувань суспільних інтересів за три дні до початку чемпіонату з тенісу Australian Open.



Він зазначив, що візу скасували "з міркувань здоров'я та доброго порядку, на тій підставі, що це було в інтересах суспільства".



"Уряд Моррісона твердо відданий захисту кордонів Австралії, особливо у зв'язку з пандемією COVID-19", - заявив Хоук, посилаючись на прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона.



На початку січня 2022 Джокович без щеплення від COVID-19 прибув до Мельбурна на Australian Open. Австралійські прикордонники відхилили звільнення тенісиста від вакцинації та скасували його візу після прибуття. Джокович провів чотири ночі в готелі імміграційного утримання, перш ніж суддя в скасував це рішення.



Адвокати Джоковича можуть оскаржити рішення у суді, як вони зробили це після першого скасування. Однак експерти кажуть, що це буде "надзвичайно складно".

Нагадаємо, 11 січня Новака Джоковича звинуватили у неправдивій інформації, яку він вказав аби потрапити до Австралії на турнір Australian Open.

12 січня Новак Джокович заявив, що не знав про позитивний тест на коронавірус, коли у грудні 2021 року в Белграді нагороджував дітей.

Через негативне ставлення до вакцинації від COVID-19 Джокович може позбутися спонсорських контрактів на $30 млн.

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