Тенісист-антивакцинатор Джокович пояснив, чому нагороджував дітей після того, як захворів на коронавірус

Про це серб повідомив у заяві, яку оприлюднив у Instagram.

Джокович запевнив, що з усіх сил намагався дбати про безпеку та дотримуватися зобов'язань із тестування, а на нагородженні дітей з'явився тому, що не знав про позитивний тест на COVID-19.

"14 грудня я відвідав баскетбольний матч, після якого з'явилися повідомлення, що кілька людей здали позитивні аналізи на коронавірус. Попри те, що я не мав симптомів, 16 грудня я здав експрес-тест для виявлення антигену до коронавірусу, і він був негативним. З обережності того ж дня я здав ПЛР-тест. Наступного дня я відвідав захід у Белграді, під час якого вручав нагороди дітям та перед яким теж здав експрес-тест. Він був негативним", - запевнив Джокович.

Він уточнив, що позитивний результат ПЛР-тесту отримав вже після зустрічі з дітьми.

"У мене не було симптомів, я добре почувався. Позитивний результат ПЛР-тесту я отримав лише після заходу. Наступного дня, 18 грудня, я був у своєму тенісному центрі у Белграді для інтерв'ю та фотосесії з L’Equipe, про які ми вже давно домовилися. Решту заходів я скасував. Я відчував, що зобов'язаний дати інтерв'ю, щоб не підводити журналіста, але під час нього дотримувався дистанції і був у масці – за винятком моменту, коли мене фотографували. Після інтерв'ю я ізолювався вдома, але зараз уже вважаю, що припустився помилки – треба було його перенести", - зазначив Джокович.

Також він пояснив, що не вказав у декларації на в'їзд до Австралії для участі у Australian Open, що відвідував Іспанію, через помилку агента.

"Щодо декларації, яку моя команда подала від моєї особи, мій агент щиро вибачається за допущену помилку. Вона не була навмисною. Сьогодні моя команда надала додаткову інформацію австралійській владі, щоб прояснити це питання. Я вважаю важливим обговорити цю дезінформацію, але більше не коментуватиму її з поваги до австралійської влади та процесу", - резюмував Джокович, який публічно неодноразово висловлювався про вакцинації від COVID-19.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – чинний переможець турніру.

