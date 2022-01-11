Тенісиста-антивакцинатора Джоковича заскочили на брехні в анкеті для в'їзду до Австралії

Про це повідомляє The Age.

У своїй австралійській туристичній декларації Джокович заявив, що не мандрував за 14 днів до свого прибуття до Австралії 6 січня. Проте з'ясувалося, що в цей час серб здійснив переїзд із Белграда до Іспанії.

Усіх мандрівників, які прибувають до Австралії, запитують, чи вони подорожували протягом 14 днів до рейсу в Австралію. Їх також попереджають, що надання неправдивої інформації, що вводить в оману, є серйозним правопорушенням, за яке передбачено до 12 місяців ув'язнення.

Джокович заявив прикордонникам, що від його імені декларацію заповнили представники Федерації тенісу Австралії. Наразі компетентні органи вивчають, як у документах виявилася невідповідність.

Джокович прилетів до Мельбурна для участі в Australian Open, але не пройшов обов'язкової вакцинації через наявність медвідводу. Влада країни затримала тенісиста через проблеми з документами, анулювала його візу і відправила на карантин до готелю. Проте 10 січня суд Мельбурна задовольнив апеляцію Джоковича, ухвалив звільнити його та повернути документи.

Новак Джокович є противником вакцинації від коронавірусу.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – чинний переможець турніру.