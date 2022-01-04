Кращого тенісиста світу та антивакцинатора Джоковіча допустили на Australian Open без щеплення
Перша ракетка світу Новак Джокович оголосив, що візьме участь на Australian Open
Про це він повідомив у Instagram.
Джокович повідомив, що отримав відлучення від вакцинації проти COVID-19 та вилітає до Мельбурна.
"Cьогодні прямую до Австралії з медичним винятком. Вперед, 2022-й", - написав він.
Спортсмен є публічним противником вакцинації від коронавірусу.
Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – чинний та дев'ятиразовий переможець турніру.
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