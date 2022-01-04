Кращого тенісиста світу та антивакцинатора Джоковіча допустили на Australian Open без щеплення

Про це він повідомив у Instagram.

Джокович повідомив, що отримав відлучення від вакцинації проти COVID-19 та вилітає до Мельбурна.

"Cьогодні прямую до Австралії з медичним винятком. Вперед, 2022-й", - написав він.

Спортсмен є публічним противником вакцинації від коронавірусу.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – чинний та дев'ятиразовий переможець турніру.