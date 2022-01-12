Джокович через позицію щодо вакцинації ризикує втратити $30 млн

Про це повідомляє Tennis Head.

Компанії, які спонсорують Джоковича, уважно стежать за ситуацією навколо серба. Якщо першу ракетку світу сприйматимуть як головного противника вакцинації, то деякі спонсори можуть відмовитися від співпраці з ним, що призведе до фінансових втрат. Збитки серба можуть сягнути $30 млн.

Наразі Джокович перебуває в Австралії, куди прибув для участі у Australian Open.

Серб виграв апеляцію після скасування австралійської візи. Прикордонники анулювали її, адже порахували, що він не мав достатніх підстав для медвідведення, що дозволяє не вакцинуватися від коронавірусу. Розгляд справи продовжується, оскільки в декларації серба для в'їзду до Австралії було виявлено неправдиву інформацію.

Australian Open розпочнеться 17 січня. Джокович – чинний переможець турніру.

Нагадаємо, 11 січня Новака Джоковича звинуватили у неправдивій інформації, яку він вказав аби потрапити до Австралії на турнір Australian Open.

12 січня Новак Джокович заявив, що не знав про позитивний тест на коронавірус, коли у грудні 2021 року в Белграді нагороджував дітей.

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