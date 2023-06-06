На таких темах акцентують міжнародні видання 6 червня:

Підрив Каховської ГЕС та загроза підтоплення навколишніх територій

Україна звинуватила Росію у підриві важливої Каховської дамби та гідроелектростанції на півдні України, яка подає воду для охолодження сусудіньої Запорізької АЕС, пише The New York Times. Журналісти кажуть, що хоча зображення підтвердили руйнування, незрозуміло, хто за це відповідальний. За даними місцевої влади, вода нижче за течією дамби досягне критичного рівня приблизно опівдні. Зазначається, що протягом кількох місяців українці та росіяни звинувачували один одного у змові підірвати дамбу, яка лежить вздовж фронту. Володимир Зеленський засудив руйнування дамби як терористичний акт і звинуватив у цьому російська війська. Всі служби працюють та скликано екстрене засідання РНБО.

Фото: Reuters

The Guardian пише, що потрібно знати про стратегічно важливе водосховище України. В ОК "Південь" заявили, що дамбу у вівторок вранці підірвали російські війська. На кадрах видно, що центральна частина греблі відсутня. А місцевий окупаційний проросійський мер Володимир Леонтьєв назвав це терористичним актом. Зауважується, що Новокаховська дамба на річці Дніпро розташована за 30 км на схід від міста Херсона. Її знищення матиме низку значних наслідків для місцевості та для воєнних зусиль України в цілому. Більше про те, чому дамба у Новій Каховці важлива та що відбувалося там раніше, у матеріалі

Україна назвала підрив Каховської греблі екоцидом та наголосила, що росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонської області та в Криму, крім того за можливе знищення деяких населених пунктів і біосфери, пише CNN. Евакуація мешканців в зоні небезпеки розпочалася. Людей закликають врятувати своє життя. Про масштабну катастрофу від руйнування Каховської ГЕС Володимир Зеленський говорив ще в жовтні минулого року, пригадують у виданні. Також зазначається, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії заявили, що уважно стежать за ситуацією з підриву Каховської ГЕС та запевняють, що немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

Підтоплення загрожує близько 80 населеним пунктам. Gazeta Wyborcza нагадує, що росіяни вже один раз підірвали дамбу на Дніпрі. За наказом Сталіна загинуло 120 тисяч людей. А от у перші дні повномасштабної війни українська ППО збила ракету, що летіла у бік дамби на величезному Київському водосховищі.

Український контрнаступ та мережа дронів у Росії

The New York Times каже, що в міру посилення українських атак офіційні особи США бачать ознаки контрнаступу. Власне, Київ офіційно не оголошував про початок роботи. Але напередодні Росія заявила, що в Донецькій області почалися великі українські атаки, й війська РФ нібито відбили штурми та зазнали втрат. Журналісти пишуть, що ЗСУ активізували артилерійські удари та наземні штурми у хвилі військової активності, яка, за припущеннями американських чиновників, може сигналізувати про старт давно запланованого контрнаступу України.

Збройні Сили України досягли успіхів у багатьох місцях уздовж східного фронту, зауважує The Washington Post. Але офіційні особи у Києві спростували заяви Москви про те, що українські війська розпочали контрнаступ, а Росія цьому завадила. Деякі офіційні особи США вважають, що контрнаступ триває – і йде добре для України. Вони вказують на територіальні завоювання українських сил на північ і південь від Бахмута та удари глибоко в тилу російських військ.

При тому CNN посилається на заступницю міністра оборони Ганну Маляр, яка повідомила, що український наступ відбувається на кількох напрямках. Йдеться не лише про Бахмут. Власне, такі заяви прозвучали після того, як Міноборони РФ повідомило, що його війська нібито протистояли широкомасштабній атаці ЗСУ на сході Донеччини. Там сказали, що було вбито 250 українських військових та знищено бронетехніку, але докази надали мізерні. Не слід забувати, що Москва робить завищені заяви щодо українських втрат.

Фото: NYT

Британське видання The Guardian пише, що російські блогери заповнюють пробіли в контрнаступі, тоді як українські війська проводять зондування на лінії фронту. Зауважується, що до окремих звітів варто ставитися скептично, проте Україна використовує нетривіальний рівень сили для нападів. Хоча Київ офіційно не оголошував про початок контрнаступу, але атаки останніми днями виглядають як перші кроки жорсткої військової кампанії.

Також американські журналісти CNN повідомляють, що Україна створила мережу диверсантів у Росії та забезпечує її дронами для здійснення атак на російській території. Зокрема, офіційні особи США вважають, що ці проукраїнські агенти всередині РФ здійснили атаку безпілотників на Кремль на початку травня, запустивши їх саме з території Росії. За інші атаки дронів, в тому числі удари, спрямовані на житловий квартал під Москвою та по нафтопереробних заводах на півдні РФ, поки незрозуміло, чи були вони здійснені також з російської території чи даною мережею проукраїнських агентів. За словами американських чиновників, Україна надала мережі безпілотники власного виробництва, імовірно, поставивши через добре відпрацьовані контрабандні маршрути які можна використовувати для відправки безпілотників або компонентів безпілотників до Росії, де вони потім могли бути зібрані.

Разом з тим, в Кремлі заявили, що винищувачі F-16 можуть вмістити ядерну зброю, якщо їх відправити в Україну. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив, що постачання Києву такої зброї призведе до подальшої ескалації конфлікту, пише Reuters. Президент України Володимир Зеленський давно закликав надати літаки F-16, стверджуючи, що їх появ з українськими пілотами стане впевненим сигналом світу про те, що вторгнення Росії закінчиться поразкою.