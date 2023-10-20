Теракт у Брюсселі: міністр юстиції Бельгії йде у відставку
У п'ятницю, 20 жовтня, міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікенборн оголосив про відставку
Про це повідомляє VRT.
Міністр юстиції Бельгії Вінсент ван Квікенборн заявив що бере політичну відповідальність за нездатність запобігти теракту у Брюсселі, який призвів до загибелі двох людей.
За словами ван Квікенборна, він дізнався, що ще у серпні 2022 року Туніс надіслав Бельгії запит на екстрадицію виконавця теракту, але суддя не виніс жодного рішення щодо запиту.
"Це індивідуальна помилка, це груба помилка, це неприйнятна помилка. Це помилка з драматичними наслідками… Попри те, що це робота окремого, незалежного судді, я хочу взяти на себе політичну відповідальність за цю неприйнятну помилку", – додав Вінсент ван Квікенборн.
У VRT пишуть, що рішення про відставку стало несподіванкою для Бельгії. Ван Квікенборн вважався одним із найсильніших членів федерального уряду, а також одним із найпопулярніших представників фламандських лібералів.
- У понеділок, 16 жовтня, внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя загинуло двоє шведів. Стрілка під час затримання застрелила поліція. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.
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