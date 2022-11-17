Територія поблизу Криму під контролем ЗСУ, - Генштаб

Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї", - повідомив Олексій Громов.

На брифінгу Олексій Громов також наголошував, що після відходу з правобережжя Херсонщини окупанти можуть здійснити наступ із Білорусі на Чернігівщину та Сумщину: "Противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів"

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