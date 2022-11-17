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Війна з Росією: хроніка
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Територія поблизу Криму під контролем ЗСУ, - Генштаб

17 листопада, 2022 четвер
16:01
війна з Росією Олексій Громов на брифінгу Генштабу

Українські військові вийшли до узбережжя Дніпра, що дає їм можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим

Про це на брифінгу 17 листопада сказав заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Наші військовослужбовці дійсно вийшли на узбережжя річки Дніпро, що нам дозволяє контролювати територію, наближену до тимчасово окупованого півострова Крим. Воїни-артилеристи і взагалі військовослужбовці Збройних Сил України роблять все можливе, щоб уражати противника на максимальній дальності досягнення нашої зброї", - повідомив Олексій Громов.

  • На брифінгу Олексій Громов також наголошував, що після відходу з правобережжя Херсонщини окупанти можуть здійснити наступ із Білорусі на Чернігівщину та Сумщину: "Противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але ми теж вживаємо заходів"

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російська армія
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окупанти
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