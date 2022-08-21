Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

Купюри вже виявляли в Одесі, Києві та на заході України.

"Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500-гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні", – написав Гороховський.

За його словами, нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації терміналу.

Купюри вже виявлено в Одесі, Києві та на заході України.

Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb