Термінали iBox почали масово поповняти непридатними гривнями з Херсонщини
В Україні зафіксували масові випадки поповнення терміналів самообслуговування 500-гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні
Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
Купюри вже виявляли в Одесі, Києві та на заході України.
"Почалися масові випадки поповнення терміналів самообслуговування iBox та інших термінальних мереж 500-гривневими купюрами, які виведені з обігу в сховищі Ощадбанку в Херсоні", – написав Гороховський.
За його словами, нетипові поповнення нових клієнтів iBox великими купюрами можуть затримуватись до інкасації терміналу.
Купюри вже виявлено в Одесі, Києві та на заході України.
Встановити їхню непридатність без візуального огляду, безпосередньо у терміналі, неможливо.
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