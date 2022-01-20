Тернопільська та Житомирська області перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
Станом на 20 січня в "помаранчевій" зоні карантинних обмежень перебуває сім областей
Про це повідомляє МОЗ.
На Тернопільщині зафіксували перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу - 23,3% за цільового показника ≤20%/<4%. У Житомирській області він також вищий за норму та становить 20,2%.
Коефіцієнт виявлення нових заражень також перевищений на Івано-Франківщині (31,8%), Сумщині (29,9%), Рівненщині (22,6%), Чернівеччині (20,1%).
Рівень госпіталізацій високий у Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 60 і 81,5 відповідно за цільового показника ≤60 на 100 тис. населення.
Динаміка рівня ушпиталень більша за норму в Миколаївській (81,5%) та Івано-Франківській областях (108,4%) за цільового показника ≤50%.
Усі ці регіони перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.
- Нагадаємо, у дев'ятьох регіонах України виявили "Омікрон".
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