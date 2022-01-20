Тернопільська та Житомирська області перейшли з "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину

Про це повідомляє МОЗ.



На Тернопільщині зафіксували перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу - 23,3% за цільового показника ≤20%/<4%. У Житомирській області він також вищий за норму та становить 20,2%.



Коефіцієнт виявлення нових заражень також перевищений на Івано-Франківщині (31,8%), Сумщині (29,9%), Рівненщині (22,6%), Чернівеччині (20,1%).



Рівень госпіталізацій високий у Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 60 і 81,5 відповідно за цільового показника ≤60 на 100 тис. населення.



Динаміка рівня ушпиталень більша за норму в Миколаївській (81,5%) та Івано-Франківській областях (108,4%) за цільового показника ≤50%.



Усі ці регіони перебувають у "помаранчевій" зоні карантину.

Нагадаємо, у дев'ятьох регіонах України виявили "Омікрон".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb