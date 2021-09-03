Терористи "ДНР" закликали жінок не відпускати чоловіків на заробітки до Росії

Про це повідомляють "Новини Донбасу"

Він заявляє про "наявність у місті зарплат на рівні 30-35 тис. рублів (11-13 тис.грн)".



"І тому у мене прохання до кожної жінки: не відпускайте своїх чоловіків. Він працюватиме на підприємствах міста Макіївки, отримуватиме ту ж саму заробітну плату. Адже порахуйте: в тому ж Краснодарі, в Ростові ті ж 60 тис. рублів (22 тис. грн), мінус проживання, мінус харчування, мінус проїзд", - говорить він.