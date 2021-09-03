Терористи "ДНР" закликали жінок не відпускати чоловіків на заробітки до Росії
"Мер" окупованої Макіївки на Донеччині Сергій Голощапов звернувся до мешканок міста з проханням не відпускати своїх чоловіків до РФ
Про це повідомляють "Новини Донбасу"
Він заявляє про "наявність у місті зарплат на рівні 30-35 тис. рублів (11-13 тис.грн)".
"І тому у мене прохання до кожної жінки: не відпускайте своїх чоловіків. Він працюватиме на підприємствах міста Макіївки, отримуватиме ту ж саму заробітну плату. Адже порахуйте: в тому ж Краснодарі, в Ростові ті ж 60 тис. рублів (22 тис. грн), мінус проживання, мінус харчування, мінус проїзд", - говорить він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.08
-
EUR
Купівля 31.75Продаж 32.14
- Актуальне
- Важливе