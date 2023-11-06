Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела інформації.

У п'ятницю генеральний директор компаніїї Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде і подякував працівникам за їхню наполегливу працю та поінформував співробітників про плани з виробництва автомобіля вартістю 25 тисяч євро. Точна дата початку виробнцтва поки невідома.

Наразі німецький завод виробляє Model Y, найбільш продаваний електромобіль в Європі.

Маск давно планував зробити більш доступний електромобіль, але в 2022 році заявив, що ще не опанував технологію, і відклав цей план у довгу шухляду.

Проте у вересні, за інформацією видання, стало відомо, що автовиробник наближається до інновації, яка дозволить йому відливати під тиском майже всю нижню частину електромобіля, що стане проривом, який прискорить виробництво і знизить витрати.

Вихід на масовий ринок має вирішальне значення для досягнення мети Tesla щодо збільшення поставок автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року, що в 10 разів перевищує поточні показники.

Але слабка економіка і високі відсоткові ставки вдарили по попиту на електромобілі, що змусило Tesla та інших виробників знизити ціни в останні місяці, намагаючись збільшити продажі. Проте зараз автовиробник планує подвоїти потужність німецького заводу до 1 мільйона автомобілів на рік.