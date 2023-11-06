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Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля, - Reuters

6 листопада, 2023 понедiлок
12:19
Технології Tesla авто

Tesla планує створити автомобіль вартістю 25 тисяч євро (26 838 доларів) на своєму заводі під Берліном, що стане довгоочікуваною подією для виробника електромобілів, який націлений на їхнє масове використання

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела інформації.

У п'ятницю генеральний директор компаніїї Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде і подякував працівникам за їхню наполегливу працю та поінформував співробітників про плани з виробництва автомобіля вартістю 25 тисяч євро. Точна дата початку виробнцтва поки невідома.

Наразі німецький завод виробляє Model Y, найбільш продаваний електромобіль в Європі.

Маск давно планував зробити більш доступний електромобіль, але в 2022 році заявив, що ще не опанував технологію, і відклав цей план у довгу шухляду.

Проте у вересні, за інформацією видання, стало відомо, що автовиробник наближається до інновації, яка дозволить йому відливати під тиском майже всю нижню частину електромобіля, що стане проривом, який прискорить виробництво і знизить витрати.

Вихід на масовий ринок має вирішальне значення для досягнення мети Tesla щодо збільшення поставок автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року, що в 10 разів перевищує поточні показники.

Але слабка економіка і високі відсоткові ставки вдарили по попиту на електромобілі, що змусило Tesla та інших виробників знизити ціни в останні місяці, намагаючись збільшити продажі. Проте зараз автовиробник планує подвоїти потужність німецького заводу до 1 мільйона автомобілів на рік.

  • 17 жовтня американський регулятор заявив, що компанія Tesla відкличе зі США майже 55 тисяч автомобілів Model X.

Світ
електромобіль
Ілон Маск
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