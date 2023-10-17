Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина

Про це інформує Reuters.

Вказано, що 54 676 авто Model X, виготовлених у 2021-2023 роках, відкличуть через проблеми з контролером: він, ймовірно, не зможе виявити низький рівень гальмівної рідини та не відобразить попереджувальний індикатор.

Станом на 10 жовтня, компанія не отримувала інформації про аварії, травми або смерті, які можуть бути пов'язані з цією проблемою.

За повідомленням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Tesla наразі випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення, щоб виправити цю проблему.