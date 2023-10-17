Tesla відкличе зі США майже 55 тис. авто Model X: у чому причина
Американський регулятор у вівторок, 17 жовтня, заявив, що компанія Tesla відкличе зі США майже 55 тисяч автомобілів Model X
Про це інформує Reuters.
Вказано, що 54 676 авто Model X, виготовлених у 2021-2023 роках, відкличуть через проблеми з контролером: він, ймовірно, не зможе виявити низький рівень гальмівної рідини та не відобразить попереджувальний індикатор.
Станом на 10 жовтня, компанія не отримувала інформації про аварії, травми або смерті, які можуть бути пов'язані з цією проблемою.
За повідомленням Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Tesla наразі випустила безкоштовне оновлення програмного забезпечення, щоб виправити цю проблему.
- Раніше Tesla відкликала майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.13
- EUR Купівля 39.51Продаж 40.61
- Актуальне
- Важливе