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Проблеми з ременями безпеки: Tesla відкликає майже 16 тисяч авто

21 липня, 2023 п'ятниця
05:06
Технології Tesla авто

Tesla відкликає майже 16 тисяч своїх автомобілів Model S і Model X 2021-2023 років випуску, через проблеми з ременями безпеки переднього ряду

Про це повідомляє Associated Press.

Компанія Tesla у своєму звіті заявила, що в автомобілях ремінь безпеки першого ряду був від’єднаний від кріплення попереднього натягувача для виконання ремонту і можливо, не був належним чином приєднаний назад. Це може збільшити ризик отримання травми.

У березні органи регулювання безпеки на дорогах США розпочали розслідування можливих проблем з ременями безпеки в Tesla. Компанія виявила 12 гарантійних претензій, пов’язаних з цією проблемою, але їм не відомо про жодні аварії, травми чи смерті, які могли б бути пов’язані з ременями безпеки.

Tesla сказала, що проведе безкоштовні перевірки і за необхідності підключить обидва паски безпеки перших сидінь до переднатяжувачів. У разі виявлення несправності в авто, ремонт буде виконано безкоштовно.

Останні новини про компанію 

У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.

На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.

18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.

21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.

6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.

7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.

Також 7 липня повідомлялося, що Tesla заявила, що даватиме у Китаї новим покупцям своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже чинного власника електрокара компанії.

Економіка
авто
Ілон Маск
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