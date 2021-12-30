Tesla відкликає 475 тис. автомобілів через проблеми, які можуть збільшити ризик аварій

Про це повідомляє Washington Examiner.

"Недоступність дисплея камери заднього огляду може вплинути на задній огляд водія та збільшити ризик зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Tesla відкликає усі авто моделей Model 3 і Model S, які продали в період з 2017 по 2020 рік. Серед них 356 309 тис. автомобілів Model 3 і 119 009 тис. автомобілів Model S.

У виданні повідомляють, що джгути кабелів задньої камери були пошкоджені відкриттям і закриттям багажника.

"Власники Tesla можуть вирішити цю проблему, віддавши авто в найближчу станцію технічного обслуговування Tesla, де механіки безкоштовно оглянуть та встановлять протектор і джгут кабелю, якщо необхідно", - йдеться у повідомленні.

Водночас компанії не відомо про якісь аварії, травми або смерть, пов'язані з цими конкретними проблемами.



Як повідомлялося раніше, виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав ще близько мільйона акцій виробника електромобілів.



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