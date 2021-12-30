Tesla відкликає 475 тис. автомобілів через проблеми, які можуть збільшити ризик аварій
Компанія Tesla відкликала 475 тис. електромобілів через проблеми з камерою заднього огляду та багажником, які можуть збільшити ризик аварії
Про це повідомляє Washington Examiner.
"Недоступність дисплея камери заднього огляду може вплинути на задній огляд водія та збільшити ризик зіткнення", - йдеться в повідомленні.
Tesla відкликає усі авто моделей Model 3 і Model S, які продали в період з 2017 по 2020 рік. Серед них 356 309 тис. автомобілів Model 3 і 119 009 тис. автомобілів Model S.
У виданні повідомляють, що джгути кабелів задньої камери були пошкоджені відкриттям і закриттям багажника.
"Власники Tesla можуть вирішити цю проблему, віддавши авто в найближчу станцію технічного обслуговування Tesla, де механіки безкоштовно оглянуть та встановлять протектор і джгут кабелю, якщо необхідно", - йдеться у повідомленні.
Водночас компанії не відомо про якісь аварії, травми або смерть, пов'язані з цими конкретними проблемами.
- Як повідомлялося раніше, виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав ще близько мільйона акцій виробника електромобілів.
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