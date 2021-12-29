Маск продав ще частину акцій Tesla вартістю $1 млрд
Виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав ще близько мільйона акцій виробника електромобілів
Про це повідомляє CNBC.
Маск реалізував опціони на купівлю близько 1,6 млн паперів Tesla за ціною $6,24 за акцію, він продав 934 090 акцій вартістю близько $1,02 млрд.
Від початку продажу акцій і реалізації опціонів минулого місяця Маск реалізував понад 22,8 млн опціонів, або увесь транш, який закінчується в серпні 2022 року. Маск отримав його у 2012 році як компенсаційний пакет.
Крім цього, за рахунок реалізації опціонів Маску тепер належить іще більша кількість акцій, ніж на момент опитування. Обсяг паперів, яким він володіє, перевищує 177 млн.
- Нагадаємо, 7 листопада Ілон Маск попросив своїх підписників у Twitter за допомогою опитування вирішити, чи продавати йому 10% акцій компанії Telsa вартістю $21 млрд. Більшість підписників підприємця проголосували за продаж.
- 22 грудня Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії, щоб досягти обіцяних 10%.
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