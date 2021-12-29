Маск продав ще частину акцій Tesla вартістю $1 млрд

Про це повідомляє CNBC.



Маск реалізував опціони на купівлю близько 1,6 млн паперів Tesla за ціною $6,24 за акцію, він продав 934 090 акцій вартістю близько $1,02 млрд.



Від початку продажу акцій і реалізації опціонів минулого місяця Маск реалізував понад 22,8 млн опціонів, або увесь транш, який закінчується в серпні 2022 року. Маск отримав його у 2012 році як компенсаційний пакет.



Крім цього, за рахунок реалізації опціонів Маску тепер належить іще більша кількість акцій, ніж на момент опитування. Обсяг паперів, яким він володіє, перевищує 177 млн.

Нагадаємо, 7 листопада Ілон Маск попросив своїх підписників у Twitter за допомогою опитування вирішити, чи продавати йому 10% акцій компанії Telsa вартістю $21 млрд. Більшість підписників підприємця проголосували за продаж.

22 грудня Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії, щоб досягти обіцяних 10%.