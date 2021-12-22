Маск виконав обіцянку перед користувачами Twitter і продав 10% акцій компанії Tesla
Виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що продав "достатньо акцій" компанії, щоб досягти обіцяних 10%
Про це повідомляє Reuters.
"Я продав достатньо акцій, щоб отримати приблизно 10% плюс опціон (договір, що дає право купувати або продавати певний актив в майбутньому, але за тією ціною, яку визначили вже зараз, - ред.), і я намагався бути надзвичайно точним", - заявив Маск.
7 листопада Ілон Маск попросив своїх підписників у Twitter за допомогою опитування вирішити, чи продавати йому 10% акцій компанії Telsa вартістю $21 млрд. Більшість підписників підприємця проголосували за продаж.
Після цієї заяви акції компанії втратили приблизно чверть своєї вартості.
Водночас за словами Маска, він вирішив продати акції, адже незабаром мав би завершитися термін дії опціонів. Однак він зазначив, що продав більше, ніж планував, щоб досягти позначки 10%.
"З 13,5 млн проданих акцій, 8,06 млн було продано для сплати податків, пов'язаних із виконанням опціонів, згідно з документами Tesla щодо цінних паперів", - повідомляють у виданні.
- Нагадаємо, 10 грудня Ілон Маск продав черговий пакет акцій і написав, що думає про те, "щоб кинути роботу і стати блогером на повну ставку".
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