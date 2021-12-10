"Думає стати інфлюенсером": Маск продав акцій Tesla ще на $960 млн
Виконавчий директор Tesla Ілон Маск продав пакет акцій компанії на майже $1 млрд для сплати податків на виконання додаткових 2,2 млн опціонів
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання зазначає, що Маск 5 тижнів поспіль продає акції Tesla, за цей час він продав їх на $11,8 млрд.
Через кілька годин після публікації документів про транзакцію Маск запитав поради у Twitter, чи варто йому звільнитися та стати інфлюенсером.
"Я думаю про те, щоб кинути роботу і стати блогером на повну ставку, що думаєте про це", - написав він.
Акції Tesla знизилися на 2% до $983,90 перед початком торгів 10 грудня. Вони впали на 18% з піку 4 листопада на тлі продажу Маском своїх акцій.
За інформацією Bloomberg Billionaires Index, Маск є найбагатшою людиною у світі, з $266 млрд, його статки цього року зросли на $110 млрд.
- Нагадаємо, 31 жовтня підприємець та винахідник Ілон Маск заявив, що готовий витратити частину власних статків на те, щоб врятувати людство від недоїдання
- 7 листопада 2021 Маск попросив підписників у twitter вирішити долю його пакету акцій Tesla вартістю $21 млрд.
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