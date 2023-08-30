Тейлор Свіфт стала першою співачкою зі 100 млн слухачів на Spotify щомісяця

Про це пише SkyNews.

Сам Spotify описує це досягнення як "поведінку королеви" - все це на фоні попередніх рекордів виконавиці.

Минулого місяця стало відомо, що Свіфт випустила більше альбомів, що зайняли перші місця в чартах, ніж будь-яка інша жінка. Зазначається, що це відбувається в той момент, коли 33-річна дівчина продовжує перезаписувати свої перші шість альбомів після гострої суперечки зі старим лейблом.

Окрім того, прямо зараз Тейлор Свіфт проводить свій рекордний тур Eras - за оцінками, її концерти по всьому світу вже заробили понад $1 мільярд.

Також, понад 69 тисяч шанувальників прийшли на відкриття туру Свіфт в Арізоні, тим самим побивши рекорд Мадонни. Цей захід став найбільш відвідуваним концертом жінки-співачки в США.