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Головна Культура Тейлор Свіфт стала першою співачкою зі 100 млн слухачів на Spotify щомісяця

Тейлор Свіфт стала першою співачкою зі 100 млн слухачів на Spotify щомісяця

30 серпня, 2023 середа
16:18
Культура

Тейлор Свіфт побила черговий рекорд - вона стала першою співачкою, яку прослуховує 100 млн слухачів на платформі Spotify щомісяця

Про це пише SkyNews.

Сам Spotify описує це досягнення як "поведінку королеви" - все це на фоні попередніх рекордів виконавиці.

Минулого місяця стало відомо, що Свіфт випустила більше альбомів, що зайняли перші місця в чартах, ніж будь-яка інша жінка. Зазначається, що це відбувається в той момент, коли 33-річна дівчина продовжує перезаписувати свої перші шість альбомів після гострої суперечки зі старим лейблом.

Окрім того, прямо зараз Тейлор Свіфт проводить свій рекордний тур Eras - за оцінками, її концерти по всьому світу вже заробили понад $1 мільярд.

Також, понад 69 тисяч шанувальників прийшли на відкриття туру Свіфт в Арізоні, тим самим побивши рекорд Мадонни. Цей захід став найбільш відвідуваним концертом жінки-співачки в США.

  • Концерти американської співачки Тейлор Свіфт, що відбулися у місті Сіетл 22 і 23 липня, викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.
Світ
музика
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