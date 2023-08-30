Тейлор Свіфт стала першою співачкою зі 100 млн слухачів на Spotify щомісяця
Тейлор Свіфт побила черговий рекорд - вона стала першою співачкою, яку прослуховує 100 млн слухачів на платформі Spotify щомісяця
Про це пише SkyNews.
Сам Spotify описує це досягнення як "поведінку королеви" - все це на фоні попередніх рекордів виконавиці.
Минулого місяця стало відомо, що Свіфт випустила більше альбомів, що зайняли перші місця в чартах, ніж будь-яка інша жінка. Зазначається, що це відбувається в той момент, коли 33-річна дівчина продовжує перезаписувати свої перші шість альбомів після гострої суперечки зі старим лейблом.
Окрім того, прямо зараз Тейлор Свіфт проводить свій рекордний тур Eras - за оцінками, її концерти по всьому світу вже заробили понад $1 мільярд.
Також, понад 69 тисяч шанувальників прийшли на відкриття туру Свіфт в Арізоні, тим самим побивши рекорд Мадонни. Цей захід став найбільш відвідуваним концертом жінки-співачки в США.
- Концерти американської співачки Тейлор Свіфт, що відбулися у місті Сіетл 22 і 23 липня, викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.
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