The Economist: за 24 години в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії

Про це повідомляє The Economist.



За інформацією джерела, "попри те, що Росія перевершує Україну в озброєнні та чисельності", ЗСУ за 24 години завдали РФ більше втрат, ніж ті зазнала за вісім років боїв у Сирії.



У виданні наголосили, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.



Експерти також звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур.





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