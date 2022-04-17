The Economist: за 24 години в Україні Росія втратила більше, ніж за 8 років війни у Сирії
За 24 години боїв в Україні російська армія зазнала більше втрат, ніж за 8 років війни у Сирії
Про це повідомляє The Economist.
За інформацією джерела, "попри те, що Росія перевершує Україну в озброєнні та чисельності", ЗСУ за 24 години завдали РФ більше втрат, ніж ті зазнала за вісім років боїв у Сирії.
У виданні наголосили, що протитанкові засоби України чинили серйозний опір наступу Росії на півночі та сході країни.
Експерти також звернули увагу, що на папері військовий бюджет України менший, ніж у міста-держави Сінгапур.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе