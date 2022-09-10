Про це він написав у своєму твітері.

"Українці сьогодні надирають дупу. СЛАВА УКРАЇНІ!", - йдеться у дописі.

Відзначимо, що письменник постійно підтримує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії. У кінці травня Стівен Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.

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