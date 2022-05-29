Письменник Стівен Кінг закликає світ продовжувати економічно тиснути на Росію
Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг закликає світ продовжувати економічний тиск на Росію
Про це він написав у твіттері.
"Продовжуйте економічний тиск на Росію. Слава Україні", - коротко зазначив він.
Раніше він підтримав Україну, заявивши, що Путін має справу "з росомахою", а не з "болонкою", як він розраховував.
- Нагадаємо, Росія може оголосити офіційний дефолт вже у червні. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, зауважив, якщо США не продовжить дозвіл Росії на проведення транзакцій, то вона не зможе зробити виплати по зовнішньому боргу наприкінці травня, відповідно, за місяць отримає дефолт.
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