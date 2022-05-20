Росія може оголосити офіційний дефолт вже у червні, - інвестиційний банкір Фурса

Інвестиційний банкір зазначив, що у РФ вже виник дефіцит бюджету ще у квітні, а це дуже незвична історія, бо зазвичай вони профіцитні.



"У Росії вже є дефіцит бюджету через військові дії, витрати на армію і санкції, які обмежують росіян заробляти гроші. Дефолт це не про те, що у них закінчуються гроші. Після 25 травня закінчується дозвіл, який оформлений під час введення санкцій, на будь-які транзакції й, в тому числі на виплату Мінфіном РФ зовнішнього боргу"- пояснив Фурса.



Аналітик підкреслив, що будь-які операції у доларах проходять через американські банки й, якщо США не продовжить дозвіл, а вже американська преса пише, що таки не продовжить, то з 25 травня Росія фізично не зможе платити. Тобто гроші є, але платити не зможуть.



"27 травня у РФ є платіж по єврооблігаціях, якщо вони не заплатять, то через місяць, 27 червня, в них офіційно буде дефолт. Для нас це дрібничка, але ж приємно. Всі ознаки дефолту у російській економіці є і так, через санкції. Моральний дефолт вже стався. Тому те, що у них буде офіційний дефолт, це ускладнить їм подальше життя через 3-5 років, якщо вони будуть себе поводити нормально і будуть намагатися повернутися на ринок" – розповів експерт.

Сергій Фурса додав щодо психологічного фактора дефолту, бо у багатьох росіян є фантомний біль з 1998 року, і асоціація, що дефолт – це зубожіння, тому вони можуть зреагувати якось панічно. Відповідно, щоб уникнути цих панічних реакцій, Росія поки обслуговує зовнішні борги.

Агентство кредитних рейтингів S&P оголосило про те, що Росія допустила вибірковий дефолт по зовнішньому боргу.

3 травня Росія уникла дефолту, її виплати Росії за випусками облігацій дійшли до тримачів боргу

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