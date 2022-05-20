Росія може оголосити офіційний дефолт вже у червні, - інвестиційний банкір Фурса
Сергій Фурса, інвестиційний банкір, зауважив, якщо США не продовжить дозвіл Росії на проведення транзакцій, то вона не зможе зробити виплати по зовнішньому боргу наприкінці травня, відповідно, за місяць отримає дефолт
Інвестиційний банкір зазначив, що у РФ вже виник дефіцит бюджету ще у квітні, а це дуже незвична історія, бо зазвичай вони профіцитні.
"У Росії вже є дефіцит бюджету через військові дії, витрати на армію і санкції, які обмежують росіян заробляти гроші. Дефолт це не про те, що у них закінчуються гроші. Після 25 травня закінчується дозвіл, який оформлений під час введення санкцій, на будь-які транзакції й, в тому числі на виплату Мінфіном РФ зовнішнього боргу"- пояснив Фурса.
Аналітик підкреслив, що будь-які операції у доларах проходять через американські банки й, якщо США не продовжить дозвіл, а вже американська преса пише, що таки не продовжить, то з 25 травня Росія фізично не зможе платити. Тобто гроші є, але платити не зможуть.
"27 травня у РФ є платіж по єврооблігаціях, якщо вони не заплатять, то через місяць, 27 червня, в них офіційно буде дефолт. Для нас це дрібничка, але ж приємно. Всі ознаки дефолту у російській економіці є і так, через санкції. Моральний дефолт вже стався. Тому те, що у них буде офіційний дефолт, це ускладнить їм подальше життя через 3-5 років, якщо вони будуть себе поводити нормально і будуть намагатися повернутися на ринок" – розповів експерт.
Сергій Фурса додав щодо психологічного фактора дефолту, бо у багатьох росіян є фантомний біль з 1998 року, і асоціація, що дефолт – це зубожіння, тому вони можуть зреагувати якось панічно. Відповідно, щоб уникнути цих панічних реакцій, Росія поки обслуговує зовнішні борги.
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