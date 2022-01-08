The Washington Post дізнався про ключові пункти переговорів між Росією та НАТО
Одним з ключових пунктів на переговорах РФ з НАТО буде питання розміщення ракет і масштабів військових навчань в Європі
Про це повідомляє The Washington Post.
За інформацією джерел видання, представники США на переговорах з Росією планують запропонувати обговорити питання розміщення ракет і масштаби військових навчань у Європі.
Також Білий дім розраховує з'ясувати, чи налаштована Москва покінчити з кризою в Україні шляхом дипломатії, чи висуватиме нездійсненні вимоги та затягуватиме процес врегулювання.
"Наш намір полягає в тому, щоб мати з росіянами за столом переговорів відкритий, щирий і серйозний діалог з безпеки в Європі. Ми хочемо бути інклюзивними, ми не хочемо перестрибувати через чиїсь голови. Ми хочемо, щоб вони змогли викласти за столом переговорів усі свої занепокоєння. Але ми залишаємо за собою право викласти і всі наші занепокоєння", - сказав представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.
У понеділок, 10 січня, у Женеві відбудеться позачергова російсько-американська сесія з діалогу про стратегічну стабільність, на 12 січня в Брюсселі заплановане засідання Ради Росія - НАТО, а на 13 січня у Відні - сесія ОБСЄ.
- Нагадаємо, 7 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в питанні діалогу з РФ щодо України дипломатія може не справити потрібного ефекту, щоб відвернути нове вторгнення росіян.
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