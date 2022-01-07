"Залишаємося з Україною": Столтенберг після міністерської зустрічі НАТО заявив, що дипломатія в діалозі з РФ може "зазнати поразки"

Про це Столтенберг сказав після зустрічі очільників МЗС країн НАТО, передає Радіо Свобода.



"НАТО долучиться до діалогу по суті, але ми також маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки. Тому сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки і дорого коштуватиме Росії. Союзники залишаються разом із Україною, ми повністю підтримуємо ї суверенітет і територіальну цілісність і надаємо повну політичну та практичну підтримку", - сказав Столтенберг.



Водночас генсек НАТО наголосив, що Альянс відкритий до діалогу з РФ.



"Ми завжди готові вислухати, що непокоїть Росію, і НАТО докладає всіх зусиль, щоб знайти політичний шлях уперед. Але для того, щоб діалог був значущий, потрібно думати і про те, що непокоїть країни-члени НАТО щодо того, що робить Росія. Також це має відбуватися в консультаціях із Україною", - сказав Столтенберг.



Крім того, очільник Альянсу заявив про єдність країн-членів і готовність до колективної оборони.



"Союзники зазначили, що завжди робитимуть необхідні кроки, щоб захищати та обороняти наші нації і організовувати колективну оборону, якщо буде потрібно. Сьогоднішня зустріч знову показала єдність країн-членів НАТО. Ми також говоримо про те, що Північна Америка та Європа мають бути разом, щоб консультуватися з питань безпеки, захищати наші народи та цінності", - сказав Столтенберг.