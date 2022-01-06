Без участі України: у Москві проходить зустріч політрадників "нормандської четвірки"
У Росії почалася зустріч по Донбасу на рівні політичних радників лідерів "нормандської четвірки" в усіченому складі, тому що на неї не запрошували переговірника від України, голову Офісу президента Андрія Єрмака
Про це повідомиляє "РИА Новости".
Видання зазначає, що заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак проводить переговори "щодо внутрішньоукраїнського врегулювання" із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції - Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.
- Нагадаємо, 3 січня речник уряду ФРН повідомив, що радники лідерів "нормандського" формату запланували перемовини в різних конфігураціях.
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