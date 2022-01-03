Радники лідерів "нормандського" формату запланували перемовини в різних конфігураціях, - речник уряду ФРН

Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.

"Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки – ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером" - сказав Гебештрайт.

Речник додав, що в Німеччині переконані, що конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений тільки політичним шляхом.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала 10 кроків, які можна виконати із залученням учасників Нормандського формату та США.