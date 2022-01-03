Радники лідерів "нормандського" формату запланували перемовини в різних конфігураціях, - речник уряду ФРН
Радники лідерів Німеччини, Росії, України та Франції мають провести цього тижня окремі зустрічі в різних форматах
Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, передає Укрінформ.
"Передбачена розмова між паном Плетнером (радник канцлера ФРН з питань зовнішньої політики та безпеки – ред.), його французьким колегою і російським візаві цього тижня. Плетнер і його французький колега зустрінуться також цього тижня з українським партнером" - сказав Гебештрайт.
Речник додав, що в Німеччині переконані, що конфлікт між Росією і Україною може бути вирішений тільки політичним шляхом.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала 10 кроків, які можна виконати із залученням учасників Нормандського формату та США.
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