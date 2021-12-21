Україна передала США, РФ, Німеччині та Франції пропозицію 10 кроків для виконання у Нормандському форматі, - Зеленський

Про це повідомляє сайт Офісу президента.



"Ми передали ці кроки і Президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині", - сказав Зеленський на конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" в Гуті на Івано-Франківщині.



Президент наголосив, що Україна постійно готує і вносить пропозиції з мирного врегулювання та демонструє готовність їх виконувати.



"Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидали, що ми чогось не хочемо. Ми не просто говоримо. Ми кажемо, що готові виконувати", - сказав Зеленський.



Президент також зазначив, що очікує врахування у межах Тристоронньої контактної групи ініціатив України щодо припинення вогню, відкриття КПВВ на лінії розмежування та обміну полоненими.



"Не знаю, як Росія, але ми точно очікуємо, що буде враховано три наші ініціативи - зрозумілі питання, до яких, я вважаю, всі готові: щодо припинення вогню (там є деякі деталі щодо верифікації режиму припинення вогню)... Щодо відкриття КПВВ - це друге питання. Я не бачу, в чому там проблема, треба тільки бажання однієї сторони. І обмін - також треба бажання", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що готовий до діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним.