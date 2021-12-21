"Президент РФ для мене не бог": Зеленський заявив, що готовий до діалогу з Путіним
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією
Про це Зеленський сказав під час зустрічі з дипломатами у селі Гута на Прикарпатті, передає РБК-Україна.
"Президент РФ для мене не бог, щоб у нього вірити чи ні. Я вважаю, що треба робити все, щоб будувати різні формати зустрічі", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Путіним, однак поки не зрозуміло, чи готова російська сторона до цього.
"Нам потрібно, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Ми готові зустрічатися з РФ. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі. З будь-якими партнерами. Ми готові і прямий діалог, тет-а-тет, нам все одно, у якому форматі", - підкреслив Зеленський.
- Нагадаємо, 10 грудня Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Джо Байденом упевнився в можливості появи в України ще одного майданчика перемовин із РФ - за сприяння США, та не виключив прямих переговорів з Путіним.
- 21 грудня під час зустрічі з дипломатами у селі Гута Зеленський заявив, що у 2022 році Україні потрібно чітко знати, коли вона стане членом НАТО. Також у Гуті Зеленський прокоментував підозру Петру Порошенку.
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