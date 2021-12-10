"Не виключаю прямих перемовин із Путіним": Зеленський розповів про формати врегулювання війни з Росією
Президент Володимир Зеленський заявив, що під час розмови з президентом США Джо Байденом упевнився в можливості появи в України ще одного майданчика перемовин із РФ - за сприяння США
Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".
"Тут дуже складний тонкий хірургічний момент, як не втратити Нормандський формат, тому що ти, нічого не побудувавши, можеш зруйнувати те, що є. А для нас це вкрай важливо не втратити", - наголосив Зеленський.
Президент також зазначив що у Нормандському форматі виявляє зацікавленість президент Франції Емманюель Макрон.
"На сьогодні з Макроном гарні стосунки. Тільки що була розмова, вдень, з паном Макроном. І він сьогодні один з лідерів Європи, дуже важливий лідер, потужний, і точно зацікавлений в розвитку і реалізації всіх напрацювань у Нормандському форматі. Тому для мене дуже важлива його реакція" - наголосив Зеленський.
Кірім того, Зеленський заявив про готовність, крім Нормандського формату і перемовин за допомогою США, домовлятися напряму з президентом РФ Володимиром Путіним.
"На сьогодні я маю реакцію, що всі за, щоб існувало декілька шляхів для того, щоб як можна більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході. Але при цих навіть двох напрямах я не виключаю окремий формат і прямих перемовин із президентом РФ", - сказав Зеленський.
Зеленський також заявив, що президент США Джо Байден передав йому меседж про те, що Росія не збирається продовжувати ескалацію щодо українських територій
"Меседж, який я отримав від президента Сполучених Штатів, - Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що це на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але все ж таки важливий, дуже важливий результат", - сказав Зеленський.
- Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову. Після цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".
- Зеленський заявив, що під час розмови з Байденом обговорив врегулювання війни з РФ, реформи в Україні та перемовини лідерів США і Росії.
- Байден під час розмови із Зеленським підтвердив принцип "жодних рішень щодо України без України".
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