"Не виключаю прямих перемовин із Путіним": Зеленський розповів про формати врегулювання війни з Росією

Про це Зеленський сказав у ефірі телеканалу "1+1".



"Тут дуже складний тонкий хірургічний момент, як не втратити Нормандський формат, тому що ти, нічого не побудувавши, можеш зруйнувати те, що є. А для нас це вкрай важливо не втратити", - наголосив Зеленський.



Президент також зазначив що у Нормандському форматі виявляє зацікавленість президент Франції Емманюель Макрон.

"На сьогодні з Макроном гарні стосунки. Тільки що була розмова, вдень, з паном Макроном. І він сьогодні один з лідерів Європи, дуже важливий лідер, потужний, і точно зацікавлений в розвитку і реалізації всіх напрацювань у Нормандському форматі. Тому для мене дуже важлива його реакція" - наголосив Зеленський.

Кірім того, Зеленський заявив про готовність, крім Нормандського формату і перемовин за допомогою США, домовлятися напряму з президентом РФ Володимиром Путіним.

"На сьогодні я маю реакцію, що всі за, щоб існувало декілька шляхів для того, щоб як можна більше країн робили все можливе, щоб зупинити війну на сході. Але при цих навіть двох напрямах я не виключаю окремий формат і прямих перемовин із президентом РФ", - сказав Зеленський.



Зеленський також заявив, що президент США Джо Байден передав йому меседж про те, що Росія не збирається продовжувати ескалацію щодо українських територій



"Меседж, який я отримав від президента Сполучених Штатів, - Росія запевнила США і весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави. Мені здається, що це на сьогодні нехай невеликий і не кінцевий, але все ж таки важливий, дуже важливий результат", - сказав Зеленський.

