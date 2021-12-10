Байден під час розмови із Зеленським підтвердив принцип "жодних рішень щодо України без України", - Білий дім
У Білому домі після телефонної розмови президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського заявили, що США, їх союзники та партнери віддані принципу "жодних рішень чи дискусій щодо України без України"
Про це повідомили у Білому домі.
"Президент Байден чітко зазначив, що Сполучені Штати та їхні союзники й партнери віддані принципу «жодних рішень або дискусій щодо України без України", - йдеться в повідомленні.
Байден також підтвердив непохитну прихильність США суверенітету та територіальній цілісності України.
"Лідери закликали Росію здійснити розрядку напруги та погодились, що дипломатія є найкращим шляхом досягнення значимого прогресу щодо вирішення конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність США долучитись до підтримки заходів на посилення впевненості для просування виконання Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату", - повідомляє Білий дім.
- Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.
- 9 грудня президент України Володимир Зеленський та президент США провели телефонну розмову. Після цього голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що лідери України та США крім загрози вторгнення РФ і реформ в Україні обговорили "Північний потік-2".
- Зеленський заявив, що під час розмови з Байденом обговорив врегулювання війни з РФ, реформи в Україні та перемовини лідерів США і Росії.
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