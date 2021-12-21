Зеленський про вступ України до НАТО: прагнемо отримати чітку часову перспективу у 2022 році
Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2022 році Україні потрібно чітко знати, коли вона стане членом Північноатлантичного альянсу
Про це він заявив на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".
"Усі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі....Ми прагнемо якомога скоріше отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. І хочемо її отримати у 2022 році", - зазначив президент.
Він додав, що Україна повинна повністю змінити стиль і філософію зовнішної політики.
"Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша, це - швидкість. Із надмірно консервативної і дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою і дуже швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти, і це неправильно", - пояснив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, у США підтвердили право України на вступ до НАТО.
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