Зеленський про вступ України до НАТО: прагнемо отримати чітку часову перспективу у 2022 році

Про це він заявив на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".



"Усі ми не можемо сьогодні прийняти тезу, яка сьогодні теж дуже популярна, про ЄС через 30 років, а НАТО колись там, через років 50. Це демотивує всіх і уповільнює. Для швидкого руху ми не маємо марнувати час на якісь другорядні речі....Ми прагнемо якомога скоріше отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. І хочемо її отримати у 2022 році", - зазначив президент.



Він додав, що Україна повинна повністю змінити стиль і філософію зовнішної політики.



"Сьогодні вона потребує багатьох речей. Перша, це - швидкість. Із надмірно консервативної і дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою і дуже швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти, і це неправильно", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у США підтвердили право України на вступ до НАТО.

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