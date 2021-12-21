У США підтвердили право України на вступ до НАТО
У Білому домі заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки
Про це на брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє Укрінформ.
Вона зазначила, що Сполучені Штати Америки й раніше не раз на цьому наголошували і така позиція залишається незмінною.
"Бачення президента Джо Байдена й адміністрації США полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства і союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки", – зауважила Псакі.
Прессекретарка Білого дому наголосила, що Вашингтон підтримує прагнення країн приєднуватися до Альянсу й виконувати конкретні вимоги для членства.
"А щодо відносин НАТО з Україною, то це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників із Альянсу", – додала Псакі.
- Нагадаємо, 20 грудня пройшла тристороння зустріч президентів України, Литви та Польщі у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області. Вони підписали спільну декларацію, яка фіксує підтримку членства України в Європейському Союзі та НАТО.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова допомогти Україні зі вступом до НАТО та підкреслив, що спроби РФ проводити "червоні лінії" неприйнятні у ХХІ ст.
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