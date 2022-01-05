НАТО проведе засідання з Україною перед зустріччю з РФ
10 січня у Брюсселі пройде засідання Комісії Україна-НАТО, за два дні до засідання Ради Росія-НАТО, де будуть обговорюватися питання безпеки
Про це у середу, 5 січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - йдеться у його дописі у Twitter.
- Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.
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