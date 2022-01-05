НАТО проведе засідання з Україною перед зустріччю з РФ

Про це у середу, 5 січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



"Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії", - йдеться у його дописі у Twitter.



Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.