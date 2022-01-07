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Макрон: Франція і Німеччина запропонували провести зустріч у Нормандському форматі впродовж кількох тижнів

7 січня, 2022 п'ятниця
17:55
війна з Росією Емманюель Макрон

Франція та Німеччина ініціювали проведення нової зустрічі у Нормандському форматі упродовж кількох наступних тижнів

Про це заявив президент Француії Емманюель Макрон на пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії для представлення пріоритетів французького головування в ЄС на наступні пів року, передає Укрінформ.

"Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це Нормандський формат. З канцлером Шольцем (канцлер Німеччини Олаф Шольц - ред.) ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів. Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав Макрон.

Крім того, президент Франції назвав одним із пріоритетів головування в раді ЄС завершення роботи над стратегічним компасом Євросоюзу, який визначатиме пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки і оборони.

"Ми маємо спільну позицію в Європі щодо необхідності діяти більш скоординовано. Ми маємо спільні підходи щодо промисловості, щодо спільних проєктів, які ми будемо просувати вперед. Це буде зміцнювати нашу стратегічну автономію, дасть можливість мати потужну європейську оборону та більшу технічну та технологічну автономію. Це абсолютно ключовий напрямок", - сказав Макрон.

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Франція
Німеччина
Емманюель Макрон
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