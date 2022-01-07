Єдність у відповідь на агресію проти України: очільники МЗС країн НАТО зустрілися перед засіданням Ради НАТО-РФ

Про це повідомляє у Twitter місія США у НАТО.



"Міністри закордонних справ усіх країн-членів НАТО підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України на сьогоднішній позачерговій сесії. Напередодні майбутньої Ради НАТО-Росія вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", - йдеться у повідомленні.

Foreign Ministers of all @NATO Ally countries reaffirmed our unity in response to Russian aggression against Ukraine at today’s extraordinary session.

Ahead of the forthcoming NATO - Russia Council, they underlined the need for diplomacy, dialogue, & de-escalation. pic.twitter.com/ziWliT9HsA — US Mission to NATO (@USNATO) January 7, 2022

Нагадаємо, 10 січня, за два дні до засідання Ради Росія-НАТО, у Брюсселі пройде засідання Комісії Україна-НАТО де обговорять питання безпеки.



Раніше у Москві без участі України відбулася зустріч політрадників Нормандського формату.



Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція і Німеччина запропонували провести зустріч у Нормандському форматі впродовж кількох тижнів.



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