Ті, хто проголосував за 5600, відчують на своїй шкурі тиск фіскальних органів, - Южаніна

Про це сказала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ніна Южаніна у парламенті, пише пресслужба парті "ЄС".



"Вам має бути соромно за сьогоднішнє ведення розгляду цього важливого для країни проекту закону. Я думаю, що ви понесете політичну відповідальність за такі свої дії однозначно", – звернулася Южаніна до Голови Верховної Ради Стефанчука.



"Я б хотіла усіх українців попередити і особливо депутатів, які так дружно натискали на зелену кнопку, що фіскальні новели цього проекту закону, особливо в частині адміністрування, готувалися головою комітету спільно з виконуючим обов’язки голови Державної податкової служби Олейніковим. Це він наполягав на всіх цих утисках, на додаткових повноваженнях, які ви надали державній податковій службі", – наголосила Южаніна.



"Ми говорили, що перетворюємо податкову службу в сервісну, а ви вбачаєте, що над кожним платником має стояти ще податківець, БЕБівець з нагайкою і з додатковими можливостями для утискання бізнесу", – застерігає Ніна Южаніна.



"Насправді оцінку все ж таки має дати бізнес і люди, які за вас голосували. Ви не спромоглися розібратися в нормах цього закону, але коли повернетеся працювати, до свого нормального життя – я бажаю вам відчути на собі, на своїй шкурі всі ці норми, за які ви проголосували", – наголосила Ніна Южаніна.



"Ганьба вам, "cлуги народу", і тим, хто підголосував за цей закон. Ви не спромоглися відстояти права людей", – резюмує народна депутатка.