Тихановська звернулася до білорусів: "Носіть маски. Щеплюйтеся вакцинами. Працюйте з дому"
Законна обрана глава білоруської держави та визнана світом в такому статусі Світлана Тихановська звернулася до громадян Білорусі у зв'язку з посиленням пандемії та рішенням Мінохорониздоров'я Лукашенка щодо скасування обов'язкового носіння захисних масок в людних місцях
Відповідне відео розміщено на її офіційному каналі в YouTube, передає Еспресо.TV.
"Я прошу вас: носіть маски, щепіться тими вакцинами, які є у вас в доступі. Дотримуйтесь дистанції й, в міру можливостей, працюйте з дому", - сказала політикиня.
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Тихановська наголосила, що до білоруських лікарень з COVID-19 зараз краще не потрапляти, адже там лишається дедалі менше місць для таких хворих.
"Я розумію, що не усе в ваших силах. Але мені здається, краще сьогодні надіти маску і поставити вакцину, ніж завтра, незважаючи на всі зусилля лікарів, виявити, що ліжко-місць у лікарні більше немає", - зазначила Світлана Тихановська.
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