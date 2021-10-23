"Лишилося лише штрафувати за те, що ти в масці". Як білоруси реагують на скасований Лукашенком масковий режим
Білоруси з нерозумінням поставилися до впровадженого 20 жовтня рішення підконтрольного режиму Олександра Лукашенка Міністерства охорони здоров'я щодо не обов'язковості носіння захисних медичних масок в громадських місцях
Про це стверджує мінська газета Салідарнасць, яка сьогодні, 23 жовтня 20212 року, опубліковала фоторепортаж на цю тему, передає Еспресо.TV.
Як зазначає видання - ані на вулицях, ані в транспорті, ані в крамницях - люди масок не знімають. Більше того, відповідальні за відвідувачів чи пасажирів працівники й надалі вимагають від них дотримуватися цього правила.
Що ж стосується реакції жителі Білорусі на нібито необов'язковість носіння масок, то у зв'язку з цим видання наводить частину розмови між жителями Мінська - матір'ю та її дорослим сином:
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" - Не розумію я цього, - неголосно скаржиться молодій людині сива жінка, - коли все начебто не страшно, лікарі справляються: "Надіньте маски". Коли, навпаки, хворих класти нікуди: "Зніміть"... Залишилося тільки почати штрафувати за те, що ти в масці, а не без неї!
- Мама, сплюнь три рази, - жваво реагує юнак. - Чи не підказуй - ти ж бачиш, з якою швидкістю приймаються дурні ідеї".
- Нагадаємо, за день до скасування обов'язкового носіння масок у Мінську та інших містах, 19 жовтня відповідну ідею подав самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко.
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