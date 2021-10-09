Лукашенко каже білорусам як харчуватися: "Цукру насиплеш, водою побризкаєш"
Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з підконтрольною йому "Білоруською кооперативною спілкою", під час якої ним було приділено увагу питанням різкого стрибка вартості харчів та здорової їжі
Про це інформує Еспресо.TV.
В продуктовій інфляції всередині Білорусі Лукашенко, зокрема, звинуватив країни Заходу, що, за його словами, аби захистити свої ринки під час пандемії "надрукували купу грошей - долари, євро".
"Об'єктивно - шалене зростання цін. У світі подорожчали харчі дуже сильно... Під час пандемії локдаунами намагалися захиститися багато провідних держав світу. Зачинилися, просто не працювали. А люди-то жили. Їм потрібно було якось жити. Проблему вирішили просто - взяли й надрукували купу грошей. Долари, євро, єни. і зараз ці гроші вкинули, тоді вкинули. Зараз ми відчуваємо інфляційний тиск", - поділився своїм баченням Олександр Лукашенко в п'ятницю, 8 жовтня 2021 року.
"Ось вона (інфляція - ред.) і приходить до нас звідти", - наголосив він.
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При цьому нелегітимний білоруський президент порадив дивитися не на "привабливу" їжу з Заходу, а згадати рецепти з "далекого дитинства":
"Як люди харчувалися? Ті люди, хто страше, пам'ятають. Пам'ятаю, в пам'ять врізалося: на цей хліб цукру насиплеш, водою побризкаєш щоб не розсипався. Починаєш їсти - собака підійшла, схопила цей шматок хліба. Упав - в пил, в бруд. Підняв - з'їв".
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