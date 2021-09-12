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Режим Лукашенка отримає від Росії озброєння на $1 млрд

12 вересня, 2021 неділя
17:33
Світ Лукашенко

Білорусь планує закупити у Росії озброєння на загальну суму $1 млрд

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.  

За його словами, Білорусь планує закупівлю російського озброєння більш ніж на $1 млрд. 

"Ми ведемо переговори і плануємо поставки С-400. Ми приділили питанням оборони і безпеки з Володимиром Путіним дуже багато уваги", - сказав Лукашенко під час російсько-білоруських навчань "Захід-2021", які відбуваються у Білорусі. 

Очікується, що Росія найближчим часом поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів, засоби ППО та зенітно-ракетні комплекси С-400. 

  • Нагадаємо, 1 вересня Олександр Лукашенко заявив, що РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і системи протиповітряної оборони. 
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Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
озброєння
російська зброя
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