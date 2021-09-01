"Можливо, навіть С-400": Білорусь домовилась про поставку російських літаків і системи ППО, - Лукашенко
За словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, РФ поставить Білорусі десятки літаків, вертольотів і системи протиповітряної оборони
Про це повідомляє БелТА.
"Найближчим часом з Російської Федерації поставлять нам, не буду говорити, які гроші і що, десятки літаків, десятки вертольотів, найважливішого озброєння ППО. Можливо, навіть C-400", - заявив він.
За його словами, Білорусь отримає "найсучасніше обладнання".
"Якщо ми побачимо на навчаннях ("Запад-2021", - ред.), що нам потрібно щось ще, значить, ми купимо у РФ і поставимо на озброєння", - додав Лукашенко
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