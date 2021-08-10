TikTok став найпопулярнішим додатком у світі, випередивши Facebook

Про це повідомляє ВВС з посиланням на аналітичну компанію App Annie.



Застосунок для відеоконтенту китайської компанії ByteDance – TikTok, став лідером за кількістю завантажень у світі за 2020 рік, а також єдиним у першій п’ятірці, який не є продуктом Facebook.

Так, TikTok на своїй позиції витіснив колишнього лідера – Facebook Messenger.

Глобальний звіт Nikkei Asia за 2020 рік свідчить, що друге місце рейтингу займає Facebook, третє - WhatsApp. Далі йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і замикає десятку Twitter.

Саме продукти Facebook тримали першість з 2018 року, а наразі все одно переважають у рейтингу: Messenger, WhatsApp та Instagram.

Зазначається, що ByteDance запустила міжнародну версію TikTok у 2017 році.

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