TikTok став найпопулярнішим додатком у світі, випередивши Facebook
Сервіс для обміну короткими відеороликами TikTok випередив Facebook і WhatsApp у рейтингу найбільш завантажуваних соцмереж
Про це повідомляє ВВС з посиланням на аналітичну компанію App Annie.
Застосунок для відеоконтенту китайської компанії ByteDance – TikTok, став лідером за кількістю завантажень у світі за 2020 рік, а також єдиним у першій п’ятірці, який не є продуктом Facebook.
Так, TikTok на своїй позиції витіснив колишнього лідера – Facebook Messenger.
Глобальний звіт Nikkei Asia за 2020 рік свідчить, що друге місце рейтингу займає Facebook, третє - WhatsApp. Далі йдуть Instagram, Facebook Messenger, Snapchat, Telegram, Likee, Pinterest і замикає десятку Twitter.
Саме продукти Facebook тримали першість з 2018 року, а наразі все одно переважають у рейтингу: Messenger, WhatsApp та Instagram.
Зазначається, що ByteDance запустила міжнародну версію TikTok у 2017 році.
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