TikTok закликав суддю до 1 січня заблокувати заборону штату Монтана на використання застосунку
Платформа TikTok звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком
Про це інформує Reuters.
TikTok китайської компанії ByteDance, який подав до суду у травні, звернувся до окружного судді США Дональда Моллоя з проханням видати тимчасову судову заборону, аби припинити першу у своєму роді заборону штату з декількох мотивів, стверджуючи, що вона порушує права компанії та користувачів на свободу слова першої поправки.
Президент TikTok Global Business Solutions Блейк Чендл заявив у суді, що заборона штату Монтана завдасть серйозної та непоправної шкоди бізнесу та бренду, а також погіршить відносини з рекламодавцями та діловими партнерами по всій країні, у всьому світі.
Стверджується, що заборона суперечить законодавству, оскільки втручається в питання, що належать до виключної федеральної компетенції, і порушує положення про торгівлю конституції США. Це обмежує право штату приймати закони, які надто обмежують міждержавну та зовнішню торгівлю.
Понад 150 мільйонів американців-користувачів TikTok стикаються зі наростальною критикою законодавців, які вимагають національної заборони через страх перед можливим втручанням китайського уряду.
TikTok наполягає у своєму позові, що він не передавав і не буде передавати дані користувачів США урядові Китаю та прийняв значні заходи для охорони приватності та безпеки користувачів.
"Ми очікуємо, що додаткові рекламодавці та ділові партнери втратять інтерес до співпраці з TikTok Inc яка є організацією, яка отримує дохід від американських рекламодавців, у тому числі в Монтані", - прогнозує Чендл після набуття сили заборони.
Монтана може накласти штрафи в розмірі 10 000 доларів за кожне порушення TikTok. За оцінками платформи, 380 тис. людей у Монтані користуються відеосервісом, або більше третини з 1,1 мільйона жителів штату.
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
- 19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.
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