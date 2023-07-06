Про це інформує Reuters.

TikTok китайської компанії ByteDance, який подав до суду у травні, звернувся до окружного судді США Дональда Моллоя з проханням видати тимчасову судову заборону, аби припинити першу у своєму роді заборону штату з декількох мотивів, стверджуючи, що вона порушує права компанії та користувачів на свободу слова першої поправки.

Президент TikTok Global Business Solutions Блейк Чендл заявив у суді, що заборона штату Монтана завдасть серйозної та непоправної шкоди бізнесу та бренду, а також погіршить відносини з рекламодавцями та діловими партнерами по всій країні, у всьому світі.

Стверджується, що заборона суперечить законодавству, оскільки втручається в питання, що належать до виключної федеральної компетенції, і порушує положення про торгівлю конституції США. Це обмежує право штату приймати закони, які надто обмежують міждержавну та зовнішню торгівлю.

Понад 150 мільйонів американців-користувачів TikTok стикаються зі наростальною критикою законодавців, які вимагають національної заборони через страх перед можливим втручанням китайського уряду.

TikTok наполягає у своєму позові, що він не передавав і не буде передавати дані користувачів США урядові Китаю та прийняв значні заходи для охорони приватності та безпеки користувачів.

"Ми очікуємо, що додаткові рекламодавці та ділові партнери втратять інтерес до співпраці з TikTok Inc яка є організацією, яка отримує дохід від американських рекламодавців, у тому числі в Монтані", - прогнозує Чендл після набуття сили заборони.

Монтана може накласти штрафи в розмірі 10 000 доларів за кожне порушення TikTok. За оцінками платформи, 380 тис. людей у Монтані користуються відеосервісом, або більше третини з 1,1 мільйона жителів штату.