TikTok подав до суду на штат Монтана, який заборонив платформу

Про це інформує The Wall Street Journal.

"Закон хоче мати повноваження щодо національної безпеки, яких не має штат Монтана, і заборонити висловлювання, які Монтана не може пригнічувати", - йдеться в позові.

Творці TikTok кажуть, що закон є неконституційним і порушує права на свободу слова.

Творці, які мають понад 500 тис. фоловерів, вважають, що закон втручається у компетенцію федерального уряду.

Нагадаємо, штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку. За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10 тисяч доларів на день. Обмеження мають набрати чинності у січня 2024 року.

Закон змушує магазини Google та Apple припинити пропонувати застосунок.

Водночас це не стосується окремих користувачів TikTok.