TikTok подав до суду на штат Монтана, який заборонив платформу
Творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком
Про це інформує The Wall Street Journal.
"Закон хоче мати повноваження щодо національної безпеки, яких не має штат Монтана, і заборонити висловлювання, які Монтана не може пригнічувати", - йдеться в позові.
Творці TikTok кажуть, що закон є неконституційним і порушує права на свободу слова.
Творці, які мають понад 500 тис. фоловерів, вважають, що закон втручається у компетенцію федерального уряду.
Нагадаємо, штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку. За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10 тисяч доларів на день. Обмеження мають набрати чинності у січня 2024 року.
Закон змушує магазини Google та Apple припинити пропонувати застосунок.
Водночас це не стосується окремих користувачів TikTok.
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
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