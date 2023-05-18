У США перший штат повністю заборонив TikTok
Штат Монтана став першим у США, де місцева влада повністю заборонила використання китайського застосунку
Про це повідомив губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте.
Щоб захистити особисті дані жителів Монтани від Комуністичної партії Китаю, я заборонив TikTok", - написав губернатор.
Так, Монтана стала першим штатом США, який повністю заборонив використання застосунку.
Заборона має набути чинності 1 січня - TikTok не зможе працювати на території Монтани, а магазини застосунків, такі як Apple App Store і Google Play Store, не дозволятимуть завантажувати його в штаті.
За порушення закону можуть загрожувати штрафи в розмірі до 10 тисяч доларів на день. Однак штрафні санкції не застосовуватимуться до користувачів.
- Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.
- У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.
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